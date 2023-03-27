Galaxy S23 Ultra занял первое место в рейтингах 7 Ассоциаций потребителей Европейского Союза

Galaxy S23 Ultra занял первое место в обзоре мобильных телефонов Ассоциаций потребителей Европейского Союза. Обзор был проведен в Бельгии, Дании, Италии, Нидерландах, Португалии и Великобритании. В качестве отличительных черт Galaxy S23 Ultra были упомянуты превосходная производительность, великолепная камера и хороший аккумулятор. Для установления данных фактов ассоциации провели проверки и опросы по устройству.

Обратим внимание на некоторые из них. Британская ассоциация Which[1] пишет, что Galaxy S23 Ultra имеет самые высокие показатели, когда либо выданные смартфонами. Важнейшим из них является его 200-мегапиксельная камера. От внимания британцев не ускользнула 5-летняя гарантия обновления программного обеспечения. По общему мнению, это устройство было названо лучшим смартфоном, доступным на сегодняшний день.

Итальянская ассоциация Altroconsumo[2] подчеркивает высокую оценку режиссеров мирового масштаба, таких как Ридли Скотт и На Хон Джи. По их словам, камера Galaxy S23 Ultra не уступает профессиональной камере. Как известно, оба гиганта снимали фильмы на Galaxy S23 Ultra:

• https://www.youtube.com/watch?v=fZFnQwowlg8

• https://www.youtube.com/watch?v=jXpCZYrEmEU

Действительно, модель оснащена функцией записи и редактирования видео со скоростью 120 кадров в секунду, стабилизацией изображения и возможностью ночной съемки. В обзоре упоминается водостойкость и еще один немаловажный момент. Дело в том, что даже после 100 падений на устройстве остались лишь небольшие царапины.

Бельгийская ассоциация Test Achats собрала отзывы об эко-дизайне, долговечной батарее и сенсоре, обеспечивающем качественную съемку в темноте.[3]

Помимо этого, Galaxy S23 Ultra завоевал расположение потребителей своей простотой, долговечностью, качеством звонков и экраном.

Для дополнительной информации о проверках и наблюдениях предлагаем просмотреть справочные ссылки, приведенные в статье.