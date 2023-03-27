Galaxy S23 Ultra занял первое место в рейтингах 7 Ассоциаций потребителей Европейского Союза

Galaxy S23 Ultra занял первое место в обзоре мобильных телефонов Ассоциаций потребителей Европейского Союза. Обзор был проведен в Бельгии, Дании, Италии, Нидерландах, Португалии и Великобритании. В качестве отличительных черт Galaxy S23 Ultra были упомянуты превосходная производительность, великолепная камера и хороший аккумулятор. Для установления данных фактов ассоциации провели проверки и опросы по устройству.
Обратим внимание на некоторые из них. Британская ассоциация Which[1] пишет, что Galaxy S23 Ultra имеет самые высокие показатели, когда либо выданные смартфонами. Важнейшим из них является его 200-мегапиксельная камера. От внимания британцев не ускользнула 5-летняя гарантия обновления программного обеспечения. По общему мнению, это устройство было названо лучшим смартфоном, доступным на сегодняшний день.
Итальянская ассоциация Altroconsumo[2] подчеркивает высокую оценку режиссеров мирового масштаба, таких как Ридли Скотт и На Хон Джи. По их словам, камера Galaxy S23 Ultra не уступает профессиональной камере. Как известно, оба гиганта снимали фильмы на Galaxy S23 Ultra:
• https://www.youtube.com/watch?v=fZFnQwowlg8
• https://www.youtube.com/watch?v=jXpCZYrEmEU
Действительно, модель оснащена функцией записи и редактирования видео со скоростью 120 кадров в секунду, стабилизацией изображения и возможностью ночной съемки. В обзоре упоминается водостойкость и еще один немаловажный момент. Дело в том, что даже после 100 падений на устройстве остались лишь небольшие царапины.
Бельгийская ассоциация Test Achats собрала отзывы об эко-дизайне, долговечной батарее и сенсоре, обеспечивающем качественную съемку в темноте.[3]
Помимо этого, Galaxy S23 Ultra завоевал расположение потребителей своей простотой, долговечностью, качеством звонков и экраном.
Для дополнительной информации о проверках и наблюдениях предлагаем просмотреть справочные ссылки, приведенные в статье.
[1] https://www.which.co.uk/news/article/why-we-love-the-samsung-galaxy-s23-phones-but-still-wouldnt-buy-one-a2hvv6F7nhEP
[2] https://www.altroconsumo.it/hi-tech/smartphone/comparatore/samsung-galaxy-s23-ultra-12gb-1tb/31791_88500
[3] https://www.test-achats.be/hightech/gsm/news/samsung-galaxy-s23
По следующим ссылкам опубликованы статьи, размещенные на сайтах ассоциаций других упомянутых стран. Пройдя соответствующую процедуру регистрации, вы можете ознакомиться с профосмотрами и их результатами, набрав Galaxy S23 Ultra в разделе поиска:
- Дания – https://taenk.dk/test/smartphones-og-mobiltelefoner/hvilken-samsung-telefon-skal-jeg-vaelge
- Португалия – https://www.deco.proteste.pt/tecnologia/telemoveis/comparar/samsung-galaxy-s23-ultra-12gb-512gb/31791_88495
- Испания – https://www.ocu.org/tecnologia/telefono/comparador/samsung-galaxy-s23-ultra-1tb-12gb/31791_88500
- Нидерланды – https://www.consumentenbond.nl/smartphone/producten/samsung/galaxy-s23-ultra-512-plus-12-gb-phantom-black