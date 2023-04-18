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В Азербайджане прошел регистрацию украинский агрегатор такси

ИКТ Материалы 18 апреля 2023 10:42 (UTC +04:00)
В Азербайджане прошел регистрацию украинский агрегатор такси

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане зарегистрирована компания ООО "Uklon", которая будет оказывать услуги такси.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на электронный реестр коммерческих организаций Государственной налоговой службы, уставный капитал компании составляет 100 тысяч долларов.

Отметим, что Uklon – это первый и крупнейший украинский онлайн-сервис вызова авто. Она объединяет десятки тысяч водителей, которые в целом выполняют более двух миллионов поездок в месяц. Компания входит в список 30 лучших стартапов мира.

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