Apple больше не использует чипы Intel в своих устройствах

БАКУ /Trend/ - Apple успешно завершила переход своих компьютеров на собственные ARM-процессоры, отказавшись от использования процессоров Intel.

Как передает Trend, информация об этом появилась на официальном сайте компании.

На странице, посвященной компьютерам и ноутбукам Mac, больше нет упоминания устройств, работающих на процессорах Intel. Это изменение связано с обновлением сайта после проведения мероприятия для разработчиков WWDC.

В описании одного из моноблоков корпорации отмечается, что компьютеры Mac были трансформированы благодаря использованию процессоров Apple Silicon, что указывает на использование собственных процессоров Apple.

Также устройства с процессорами Intel исчезли из линейки продуктов, доступных в интернет-магазине Apple. Таким образом, Apple завершила переход на процессоры Apple Silicon менее чем за три года.