Азербайджан лидирует по скорости мобильной сети на Кавказе и в Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - Скорость передачи данных по мобильной связи в Азербайджане превосходит показатели стран Центральной Азии и Кавказа.

Об этом сообщила Trend главный аналитик Ookla Сильвия Кечиче.

По ее словам, правительство Азербайджана инвестирует в расширение и модернизацию широкополосной инфраструктуры страны, чтобы удовлетворить растущий спрос на интернет-услуги и обеспечить цифровую трансформацию, которая является важнейшей опорой экономического роста.

"В июне 2023 года Азербайджан занял 59-е место по скорости передачи в мобильной сети со средней скоростью загрузки 40,39 Мбит/с, опередив Казахстан (68-е место), Грузию (74-е место), Армению (81-е место), Кыргызстан (82-е место) и Узбекистан (107-е место). Азербайджан опережает эти страны, благодаря технологии 4G. Вложение инвестиций в эту технологию позволило увеличить скорость передачи данных в сети 4G с 33,75 Мбит/с в июне 2022 года до 43,46 Мбит/с в июне 2023 года. Доступность 4G также увеличилась с 73,1 процента в июне 2022 года до 80,5 процента в июне 2023 года", - сказала она.