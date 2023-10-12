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"Азеркосмос" и "Bayanat" подписали соглашение о развитии геоинформационных систем

ИКТ Материалы 12 октября 2023 10:57 (UTC +04:00)
"Азеркосмос" и "Bayanat" подписали соглашение о развитии геоинформационных систем

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Гюнай Гулиева
Гюнай Гулиева
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БАКУ /Trend/ - Между ОАО "Азеркосмос" и компанией "Bayanat" Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подписано соглашение о сотрудничестве, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным ОАО "Азеркосмос", стороны будут сотрудничать в сфере геоинформационных систем (ГИС). Это включает в себя продвижение потенциальных проектов и возможностей для получения, обработки и применения данных дистанционного зондирования, возможностей геопространственных данных, обмена опытом и знаниями.

Кроме того, "Азеркосмос" сможет в течение одного года использовать принадлежащую "Bayanat" платформу геопространственной информации.

В рамках сотрудничества также планируется расширение использования решений наблюдения за Землей при картографировании и исследованиях в области нефти и газа.

Компания "Bayanat" также проведет в Азербайджане учебные программы по искусственному интеллекту, технологии радаров с синтезированной апертурой (SAR) (вид сбора геопространственных данных), географическим информационным системам и решениям дистанционного зондирования, особенно для экспертов и пользователей ГИС.

Напомним, что "Bayanat" уже более 40 лет предоставляет высококачественную географическую информацию, геопространственный анализ данных и анализ данных на основе искусственного интеллекта на Ближнем Востоке и за его пределами.

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