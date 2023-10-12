Агентство обязательного медицинского страхования перевело свои информационные системы в "Правительственное облако"

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство обязательного медицинского страхования при Кабинете министров Азербайджана полностью перевело свои информационные системы в "Правительственное облако", сообщает в четверг Trend.

Согласно данным агентства, в целях реализации Указа Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о создании "Правительственного облака" (G-cloud) и мерах в сфере предоставления "облачных" услуг, Государственное агентство обязательного медицинского страхования тесно сотрудничает с ООО "AzInTelecom".

Согласно плану перехода на "Правительственное облако", завершены работы по полной миграции информационных систем агентства в дата-центр, принадлежащий ООО "AzInTelecom".

Информационные системы ведомства постепенно были перенесены в "Правительственное облако", а в ряде случаев инфраструктура новых информационных систем создавалась непосредственно в "Правительственном облаке".

Агентство приобрело облачную инфраструктуру IaaS (İnfrastructure-as-a-Service) и услугу BaaS- (Backup-as-a-Service) для обеспечения безопасности данных. Также агентству предоставляются дополнительные услуги, такие как оптимизация государственных затрат, необходимых для оказания электронных услуг, организация информационных систем в качественной, стабильной и безопасной инфраструктуре, оперативная координация с реализацией качественного предоставления услуг и круглосуточный мониторинг.

В то же время агентство имеет возможность регулировать ресурсы информационных технологий, выделяемые учреждению, посредством "Платформы самоуправления".

Отметим, что в настоящее время агентство и ООО "AzInTelecom" продолжают переговоры по расширению использования облачных сервисов.