В последние годы в Азербайджане наблюдается заметный подъем в сфере IT - StrategEast

БАКУ /Trend/ - В последние годы в Азербайджане наблюдается заметный подъем в сфере информационных технологий, благодаря амбициозным проектам, вроде "IT Hub Azerbaijan".

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал президент StrategEast Анатолий Моткин в ходе церемонии закрытия проекта "IT Hub Azerbaijan".

"Этот проект выделяется своей уникальной миссией: демократизировать доступ к возможностям в IT-сфере, выходя за пределы столицы - Баку и охватывая регионы страны. Инициатива ориентирована на расширение профессионального сообщества и создание равных условий для всех желающих вливаться в мир технологий", - сказал Моткин.

По его словам, отличительной чертой проекта "IT Hub Azerbaijan" является его вклад в создание рабочих мест не только в IT-секторе, но и во множестве других областей.

"Статистика свидетельствует, что каждый специалист в области информационных технологий косвенно способствует появлению от четырех до пяти дополнительных рабочих мест в несвязанных с IT секторах, таких как транспорт, строительство, обслуживание и гостиничный бизнес. Это подчеркивает важность технологического сектора как двигателя экономического роста и инноваций. Более того, проект подчеркивает глобальные амбиции азербайджанских IT-специалистов. В эру цифровизации географические границы стираются, предоставляя местным талантам возможность действовать на международной арене, не покидая своей родины", - сказал президент StrategEast.

Он отметил, что "IT Hub Azerbaijan" и подобные инициативы создают основу для глобальных достижений, вдохновляя молодых специалистов и предпринимателей на реализацию своих мечт и проектов.

"Проект не только привлекает внимание к Азербайджану как к растущему центру IT-инноваций, но и активно вовлекает международные таланты и технологических лидеров на мероприятия вроде InMerge, способствуя обмену знаниями и опытом. Эта динамика укрепляет позиции страны на мировой арене и способствует привлечению иностранных инвестиций в технологический сектор. В завершение глубокая благодарность адресована правительству и парламенту Азербайджана за поддержку и помощь в реализации проекта. Подобное сотрудничество между государством, международными организациями и частным сектором создает синергию, способную радикально изменить экономический ландшафт страны, основывая его на знаниях и инновациях. "IT Hub Azerbaijan" является лишь началом пути к инновационному и процветающему будущему Азербайджана в цифровую эпоху", - добавил Моткин.

Отметим, что проект "IT Hub: Привлечение прямых иностранных инвестиций в информационно-коммуникационный сектор Азербайджана" (IT Hub Azerbaijan) реализуется при совместном сотрудничестве Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) при министерстве экономики Азербайджана, компании "StrategEast" и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Целью проекта является поддержка развития сферы ИКТ в регионах Азербайджана, подготовка и трудоустройство квалифицированных кадров в этой сфере.