NIKOIL Bank объявляет тендер

БАКУ /Trend/ - NIKOIL Bank объявляет о начале тендера на покупку автоматической системы учета основных средств (инвентаризация).

Банк ищет подрядчика, который сможет предоставить оборудование и программное обеспечение, отвечающее следующим техническим характеристикам:

• Программное обеспечение, которое необходимо будет интегрировать с главной банковской системой.

• Оборудование автоматической системы учета основных средств c маркировкой типа RFİD.

• Сопутствующее оборудование или комплектующие.

Предложения отправлять по адресу: Баку, ул. Пушкина 30, Никоил Банк. На имя Ляман Маммедбейли, с пометкой «Тендер».

Дата приема документов до 31.05.2019 года.

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