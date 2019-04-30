NIKOIL Bank объявляет тендер

БАКУ /Trend/ - NIKOIL Bank объявляет о начале тендера на покупку автоматической системы учета основных средств (инвентаризация).
Банк ищет подрядчика, который сможет предоставить оборудование и программное обеспечение, отвечающее следующим техническим характеристикам:
• Программное обеспечение, которое необходимо будет интегрировать с главной банковской системой.
• Оборудование автоматической системы учета основных средств c маркировкой типа RFİD.
• Сопутствующее оборудование или комплектующие.
Предложения отправлять по адресу: Баку, ул. Пушкина 30, Никоил Банк. На имя Ляман Маммедбейли, с пометкой «Тендер».
Дата приема документов до 31.05.2019 года.
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