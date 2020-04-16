«Алматинские электрические станции» закупят запчасти к технике
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Лента новостей
Заявление Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона распространено как официальный документ Генассамблеи и Совета безопасности ООН
В Азербайджане в выдаче единовременной выплаты отказано 20 тыс. лицам, ввиду установления наличия работы
Дмитрий Солонников: Мировое сообщество никогда не признает т н. "выборы" в оккупированном Нагорном Карабахе
Солтан Мамедов: Фонд Гейдара Алиева в эти трудные дни готов оказать необходимую помощь каждому гражданину
Граждане пишут Президенту: Благодаря Вашей неустанной работе, воле наш народ успешно преодолеет эти трудные дни
Люди, вылечившиеся от коронавируса в Азербайджане, будут приглашены в Национальный центр гематологии и трансфузиологии
Азербайджан утвердил межгосударственное соглашение о прокладке волоконно-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном
Ханде Харманджи: В Азербайджане расширены возможности для тестирования людей в связи с коронавирусом
Carlsberg Azerbaijan в сотрудничестве с ИВ Абшеронского района организовали благотворительную акцию (ФОТО/ВИДЕО)
Коллектив Государственного агентства гражданской авиации присоединился к инициативе Президента Азербайджанской Республики
Рамин Байрамлы: В нашей стране созданы все условия для деятельности медицинских работников, обучающихся за рубежом
Мехрибан Алиева: Одним из лучших качеств азербайджанского народа является то, что мы, проявляя единство и солидарность, всегда готовы помочь друг другу (ФОТО)
Фарид Гаибов: Уверен, что Азербайджан достойно справится с испытанием глобальной пандемией и будет принимать отложенные спортивные мероприятия на высоком уровне - Письмо Президенту Ильхаму Алиеву