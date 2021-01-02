ООО «Азералюминиум» объявляет тендер
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Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО)
В послевоенный период к активной занятости привлечены до 1800 членов семей шехидов и раненых военнослужащих
В рамках межправительственной Стипендиальной программы право на зарубежное обучение получили 232 человека
Президент Казахстана подписал поправки в некоторые законодательные акты по вопросам восстановления экономического роста
В Узбекистане китайскую вакцину получили свыше тысячи добровольцев, никаких осложнений не зафиксировано - посольство КНР
Ашхабадский итоговый документ распространен в качестве документов 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН
Гражданин, подорвавшийся на мине в Физулинском районе, скончался в больнице - Генеральная прокуратура
В освобождённой Шуше снят первый клип с участием Алима Гасымова, Нураддина Мехтиханлы и Чингиза Мустафаева (ВИДЕО)
Новогоднюю ночь азербайджанцы встретили на Аллее шехидов, в небо запущены фонарики в память о шехидах Карабахской войны, прозвучал гимн (ВИДЕО)