Узбекско-корейское СП объявило тендер на привлечение транспортных услуг
БАКУ /Trend/ - Узбекско-корейское СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» объявляет тендер на привлечение услуг по международным перевозкам грузов.
Пункт отправления груза - Порт Бусан и Инчон, Южная Корея. Пункт доставки груза - Устюртский газохимический комплекс (УГХК).
Условия поставки: FOB, «франко-борт».
Тип транспортного средства - 40-футовый контейнер (высокая кубатура), 20-футовый контейнер.
Тарифы через порт Бандар-Аббас не рассматриваются.
Дополнительно ко всем тарифам по запросу необходимо отдельно указать добавленную стоимость к опасному грузу класса 4.1 второй группы по номеру MSDS № 3815199000 (Промышленный катализатор HYC).
Не допускаются к участию в конкурсном отборе следующие потенциальные поставщики: находящиеся на стадии реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования), ликвидации или банкротства; не представившие в установленный срок все необходимые документы для конкурсного отбора; ненадлежаще исполнявшие принятые обязательства по ранее заключенным контрактам; находящиеся в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком; организации, не имеющие официального представительства в Узбекистане.
Тендерные заявки принимаются в срок до 17:00 (GMT +5) 12 января 2021 года.
Для получения дополнительной информации:
телефон: +998 71 129-29-00;
Электронный адрес: [email protected]
(Автор: Клавдия Ромакаева)
Твиттер: @romakayeva