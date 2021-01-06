Узбекско-корейское СП объявило тендер на привлечение транспортных услуг

БАКУ /Trend/ - Узбекско-корейское СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» объявляет тендер на привлечение услуг по международным перевозкам грузов.

Пункт отправления груза - Порт Бусан и Инчон, Южная Корея. Пункт доставки груза - Устюртский газохимический комплекс (УГХК).

Условия поставки: FOB, «франко-борт».

Тип транспортного средства - 40-футовый контейнер (высокая кубатура), 20-футовый контейнер.

Тарифы через порт Бандар-Аббас не рассматриваются.

Дополнительно ко всем тарифам по запросу необходимо отдельно указать добавленную стоимость к опасному грузу класса 4.1 второй группы по номеру MSDS № 3815199000 (Промышленный катализатор HYC).

Не допускаются к участию в конкурсном отборе следующие потенциальные поставщики: находящиеся на стадии реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования), ликвидации или банкротства; не представившие в установленный срок все необходимые документы для конкурсного отбора; ненадлежаще исполнявшие принятые обязательства по ранее заключенным контрактам; находящиеся в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком; организации, не имеющие официального представительства в Узбекистане.

Тендерные заявки принимаются в срок до 17:00 (GMT +5) 12 января 2021 года.

Для получения дополнительной информации:

телефон: +998 71 129-29-00;

Электронный адрес: [email protected]

(Автор: Клавдия Ромакаева)

Твиттер: @romakayeva