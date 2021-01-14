ООО "Центр инноваций" объявляет тендер
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Принимаются меры по инженерному обеспечению подразделений на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Иранские компании могут участвовать в восстановлении Карабаха - спецпомощник спикера иранского парламента
Ущерб, нанесенный нашим памятникам в результате агрессии Армении, всегда был в центре внимания ИСЕСКО - министр культуры
Разблокировка транспортных коммуникаций на Южном Кавказе станет еще одним мотивом для взаимных инвестиций - российский политолог
Реализация инфраструктурных проектов на освобожденных территориях Азербайджана в 2021 году создаст новые рабочие места
Ждущие с нетерпением "Великого возвращения" готовы жить даже в палатках, лишь бы вернуться в Лачин - репортаж Trend из Тахтакёрпю
Танкист из Масаллы Интигам Аббасов – шехид, герой Карабахской войны. Его кумиром был Ази Асланов (ФОТО)
Премьер-министр Азербайджана подписал распоряжение в связи с ремонтом и восстановлением объектов, пострадавших в Отечественной войне
Находящиеся ранее под оккупацией 128 албанских храмов были преобразованы в армянские григорианские церкви
Турал Ахмед в образе великого визиря Карабахского ханства Моллы Панаха Вагифа: Все началось с портрета в чалме (ФОТО)
Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана о деятельности EconLAB по итогам 2020 года
Военная стратегия Азербайджана оказалась исключительно эффективной в труднопроходимой горной местности - UK Defense Journal
Технические работы по созданию Центра валидации на Цифровом торговом узле Азербайджана завершены - ЦАЭРКА
Запуск линий оптико-волоконной связи от Туркменистана до Афганистана – на пути к созданию информационного моста между странами мира (ФОТО)
Усиление деятельности поликлиник по коронавирусу в Азербайджане снизило нагрузку на службу скорой помощи
A-Level Education Group объявил о сотрудничестве с австралийским топ университетом Torrens University (ФОТО)
Мы продолжим работу по обеспечению соблюдения прекращения огня в Нагорном Карабахе - глава МИД Турции