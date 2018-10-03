В августе сократилось число казахстанских туристов, посетивших Турцию

3 октября 2018 17:18 (UTC+04:00)

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