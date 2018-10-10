ООО «АтаТравел» приняло участие в мероприятии «Prime Travel Market 2018»

БАКУ /Trend/ - ООО «АтаТравел» приняло участие в проведенном при поддержке Государственного агентства по туризму и Ассоциации туризма Азербайджана, и организации компании «Prime Consulting» третьем мероприятии «Prime Travel Market 2018».

Туроператор «АтаТравел» Реван Ахмедов и начальник отдела корпоративных коммуникаций Группы компаний «АтаХолдинг» Диляра Заманова провели обмен опытом и мнениями с представителями зарубежных туристических компаний по поводу укрепления отношений и одновременно развития будущего сотрудничества.

В мероприятии приняли участие представители туристических компаний из России, Украины, Казахстана, Чехии, Словении, Беларуси, Италии, Испании, Швеции, Германии, Индии, Мексики, Турции, Греции, Объединенных Арабских Эмиратов, стран Южной Африки. Очередное мероприятие «Prime Travel Market» планируется провести в марте 2019 года.

В туристическом секторе Группы компаний «АтаХолдинг» функционируют ООО «АтаТравел», «АтаТуризм» и отель «Эксельсиор Отель & Спа Баку». Учрежденное в 2011 году туристическое агентство «АтаТравел» представляет туристические услуги по посещению любой точки мира. Компания оказывает своим клиентам услуги, связанные с гостиницами, авиаперелетами, трансферами, предварительными заказами, страхованием, оформлением виз.

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