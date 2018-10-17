Туроператоры Узбекистана и Сингапура налаживают сотрудничество

БАКУ /Trend/ - В Ташкентском отеле Hyatt Regency стартовала серия презентаций под девизом «Я люблю Сингапур!», организованных международным аэропортом «Changi» (Сингапур), Бюро туризма Сингапура совместно с «Узбекскими авиалиниями» в целях продвижения данного туристического направления, передаёт "UzDaily.uz".

В мероприятии приняли участие свыше 60 туристических компаний Узбекистана и 8 сингапурских туроператоров.

Вниманию участников была представлена подробная информация о туристических направлениях в Сингапур, новых турпакетах, а также услугах и удобствах, которые ожидают туристов в этой стране. Каждый участник данного мероприятия узнал много полезной информации также о динамично развивающимся международном аэропорте «Changi», который на протяжении последних лет является одним из лучших аэропортов мира.

Вместе с этим, представители «Узбекских авиалиний» рассказали гостям и участникам встречи о больших возможностях, которые открывает рейс Ташкент-Сингапур для деловых людей и путешественников, новых самолетах, которые выполняют полеты между столицами двух государств, внедряемых новых технических и технологических стандартах и технологиях, улучшении сервиса как в аэропортах, так и на борту воздушных судов авиакомпании.

В целом мероприятие прошло на высоком уровне и стало платформой для налаживания и укрепления двустороннего сотрудничества между туроператорами Сингапура и Узбекистана.

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