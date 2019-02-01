Россия и Азербайджан наращивают усилия по развитию морского туризма на Каспии - посол

1 февраля 2019 12:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Россия и Азербайджан наращивают совместные усилия в сфере развития морского туризма на Каспии, сказал Trend посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников.

Как отметил посол, стороны намерены открыть круизное сообщение между прикаспийскими государствами, и с этой целью в Астраханской области строятся два судна.

"Необходимо обеспечить соответствующей инфраструктурой все прикаспийские государства, с тем, чтобы в дальнейшем морской туризм стал одним из важных направлений этой приоритетной сферы. На сегодняшний день наши страны активно наращивают сотрудничество во многих сферах экономики и торговли, в сфере гуманитарного сотрудничества, а также являются надежными стратегическими партнерами в регионе. Полагаю, что дружественные связи между государствами будут крепнуть и углубляться и в последующие годы", - сказал российский дипломат.

Отметим, что на Пятом каспийском саммите, состоявшемся 12 августа 2018 года в Актау, президент России Владимир Путин отметил, что в России строится морской лайнер "Петр Великий", на котором можно будет совершать круговые круизные поездки по Каспию с заходом во все пять прискаспийских государств.

Планируется осуществлять два типа круизов на лайнере – короткие (7-8 дней) и длинные (13-14 дней). Короткие круизы будут охватывать заходы в несколько портов в северной и южной части Каспия, тогда как длинные круизы будут включать заходы в порты всех пяти прикаспийских стран. Ориентировочный ввод лайнера в эксплуатацию запланирован на будущий год.

Большинство круизов по Каспию планируется начинать и заканчивать в Баку. В перспективе "Петр Великий" будет также совершать круизы, соединяющие три моря - Каспийское, Азовское и Черное.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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