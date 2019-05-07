Госагентство: Завершается реконструкция заповедника «Янардаг»

7 мая 2019 12:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Работы по реконструкции в заповеднике «Янардаг» завершатся до конца мая, и он будет открыт для посещения, сказал во вторник Trend председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

По словам председателя Госагентства, наряду с реконструкцией Государственного культурно-исторического заповедника «Басгал» готовятся проекты по развитию шести заповедников, находящихся в подчинении Агентства.

Отметим, что 29 декабря 2017 года Президент Ильхам Алиев посетил Государственный историко-культурный и природный заповедник «Янардаг». Глава государства подчеркнул, что состояние этого заповедника не соответствует сегодняшнему уровню развития страны, и поручил соответствующим структурам создать необходимые условия для азербайджанских граждан и туристов, которые будут отвечать высоким стандартам. В этой связи, глава государства 17 июля 2018 года подписал распоряжение о мерах по реконструкции Государственного культурно-исторического и природного заповедника «Янардаг».

Председатель Госагентства отметил, что завершается работа и над новой концепцией развития Шеки. Кроме того, готовятся проекты для того, чтобы превратить Хыналыг и грязевые вулканы в более привлекательные места для туристов.

Напомним, что 3 октября 2018 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о Государственном историко-культурном заповеднике «Басгал», на основании которого была подготовлена и представлена общественности концепция реконструкции этого заповедника.

Рассчитанный на пять лет (2018-2023 годы) план реконструкции нацелен на то, чтобы возродить в Басгале его историю, и добиться развития туризма для улучшения благосостояния местного населения.

На первом этапе концепция «Большой Басгал» охватит реконструкцию существующих дорог Басгала и десяти прилегающих сел, на втором - консервацию исторических зданий, булыжных дорог, восстановление исторического архитектурного стиля, реконструкцию коммуникаций.

Третий этап проекта предусматривает возрождение традиций изготовления келагаи, восстановление цеха по их производству с целью превращения этого искусства в туристический продукт, а также оказание поддержки ремесленникам.

На четвертом этапе, который предусматривает восстановление центральной площади Басгала, и превращение ее в основной туристический центр, где местное население, в частности, ремесленники, смогут продавать свою продукцию.

Пятый этап проекта рассчитан на создание инфраструктуры, создание системы по управлению отходов, реконструкцию исторической канализационной и дренажной системы, называемой «Кюребенд», ремонт родников, установку в поселке банкоматов и платежных терминалов, строительство центра для проведения мероприятий местной общины и создания детской площадки.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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