Азербайджан внесен в международный культурный маршрут Европейского совета "Оливковые сады"

22 июля 2019 19:27 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министерство культуры продолжает работу по созданию новых и развитию существующих культурных маршрутов в стране, подключению к сети культурных маршрутов Европейского совета, а также формированию более тесных отношений с этой организацией, и достойному представлению в ней нашей страны.

Как сообщили в понедельник Trend из министерства, на ежегодном совещательном форуме культурных маршрутов для участия Азербайджана в международном культурном маршруте «Оливковые сады» состоялась презентация, с целью ознакомления стран-участниц с культурой и искусством, в том числе, с культурным наследием нашей страны, и встреча с экспертами культурного маршрута. На встрече было принято решение о посещении экспертами Азербайджана.

Напомним, что с 20 по 24 мая упомянутая группа экспертов побывала в нашей стране. Основной целью визита было изучение опыта Азербайджана в сфере выращивания оливок и возможность подключения нашей страны к культурному маршруту «Оливковые сады». В рамках визита эксперты встретились с министром культуры Абульфасом Гараевым, а также руководителями компаний, специализирующихся в этой области, осмотрели оливковые посадки, и завод по переработке оливок.

По завершению визита доклад экспертов был представлен Европейскому совету и единогласным решением Азербайджан был включен маршрут.

Таким образом, как естественный результат проведенной работы, Азербайджан 12 июня текущего года был включен в международный культурный маршрут Европейского совета «Оливковые сады».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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