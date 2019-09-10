В этом году Азербайджан посетит 65 тысяч туристов из Индии

10 сентября 2019 17:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До конца текущего года число индийских туристов, посещающих Азербайджан, может достигнуть 65 тысяч человек.

Об этом сказал генеральный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид, выступая на пресс-конференции, организованной в рамках тура в Нью-Дели, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

В конференции приняли участие более 150 туроператоров и турагентств, функционирующих в городе Нью-Дели, в том числе, другие туристические организации.

Индийские организации, специализирующиеся в различных туристических направлениях, провели встречи с 15 туристическими компаниями Азербайджана, в формате В2В (от бизнеса к бизнесу) и провели обсуждения относительно перспектив сотрудничества.

Отметим, что после конференции в Нью-Дели Бюро также проведет цикл презентаций в Бангалоре и Мумбаи.

Напомним, что девятого сентября в городе Нью-Дели Бюро по туризму Азербайджана дало старт циклу мероприятий, которые пройдут в крупных городах Индии.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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