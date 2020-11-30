В Азербайджане при присвоении «звезд» отелям будет учитываться обеспечение ими мер защиты от COVİD-19

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане при присвоении «звезд» отелям по национальной системе классификации будут учитываться и вопросы обеспечения ими мер защиты от коронавируса (COVİD-19).

Об этом в понедельник сказала Trend генеральный исполнительный директор Ассоциации отелей Азербайджана Гюнай Саглам.

"В Азербайджане к критериям, составленным для классификации отелей по «звездности», включен и пункт по COVİD-19", - сказала она.

По словам генерального исполнительного директора Ассоциации, в течение одного года этот критерий будет учитываться в процессе присвоения «звезды»: "Данный критерий учитывается уже и в международной практике. Это необходимо для обеспечения безопасной среды для персонала и гостей отелей".

Саглам также добавила, что хотя подготовка для присвоения «звезд» по национальной системе классификации завершена, и Ассоциация готова осуществить этот процесс, в связи с ужесточенным карантином и началом Отечественной войны классификация пока не была проведена. Она отметила, что отели, которые хотят пройти классификацию, могут зарегистрироваться на сайте Ассоциации.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)