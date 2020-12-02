Коронавирус существенно повлиял на число приезжающих в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Временные ограничения, введенные в Азербайджане для предотвращения распространения коронавируса (COVID-19), привели к резкому сокращению числа приезжих лиц за период с апреля по октябрь текущего года.

Об этом говорится в ноябрьском выпуске обзора Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, сообщает в среду Trend.

В Центре сообщили, что ситуация, сложившаяся в связи с пандемией коронавируса (COVID-19), не прошла бесследно и для туристического сектора Азербайджана.

По информации Государственной пограничной службы, с января по октябрь 2020 года в Азербайджан из 155 стран мира приехало на 720,3 тысяч ( в 3,7 раза) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года иностранцев и лиц без гражданства.

Поездки лиц, приехавших в Азербайджан за период с апреля по октябрь текущего года, в основном, осуществлялись не с целью туризма.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)