В Азербайджане пройдет туристический саммит

БАКУ /Trend/ - Восьмого декабря состоится “Азербайджанский туристический саммит 2022”, организуемый Государственным агентством по туризму Азербайджана с целью обсуждения тенденций развития в сфере туризма.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство по туризму.

На мероприятии будут проведены обсуждения в рамках 4 панелей, посвященные темам ”Государственная политика и регулирование рынка в секторе туризма: основные направления и подходы в Азербайджане“, ”Развитие туризма на освобожденных от оккупации территориях“, ”Маркетинговая деятельность на основных целевых рынках“ и ”Текущая ситуация и планы в индустрии туризма".