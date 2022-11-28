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В Азербайджане пройдет туристический саммит

Туризм Материалы 28 ноября 2022 17:33 (UTC +04:00)
В Азербайджане пройдет туристический саммит

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Восьмого декабря состоится “Азербайджанский туристический саммит 2022”, организуемый Государственным агентством по туризму Азербайджана с целью обсуждения тенденций развития в сфере туризма.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство по туризму.

На мероприятии будут проведены обсуждения в рамках 4 панелей, посвященные темам ”Государственная политика и регулирование рынка в секторе туризма: основные направления и подходы в Азербайджане“, ”Развитие туризма на освобожденных от оккупации территориях“, ”Маркетинговая деятельность на основных целевых рынках“ и ”Текущая ситуация и планы в индустрии туризма".

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