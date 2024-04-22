В регионах Азербайджана ведется работа по развитию туристического сектора - агентство

БАКУ /Trend/ - В регионах Азербайджана ведется работа по развитию туристического сектора, изучаются возможности спроса и предложения каждого региона.

Как передает в понедельник Trend, об этом заявил журналистам руководитель аппарата Государственного агентства Азербайджана по туризму Кянан Гасымов.

По его словам, для этого ведется работа с субъектами предпринимательства.

"В некоторых наших регионах построена достаточно хорошая инфраструктура. Но в некоторых регионах есть и задержки. Мы стараемся увеличить количество объектов размещения в каждом из наших регионов, имеющих туристические возможности. Мы призываем субъектов предпринимательства инвестировать в эти объекты. Государство продолжает принимать стимулирующие меры в этом отношении. В стране расширены возможности для природного, городского и исторического туризма", - подчеркнул он.

Он добавил, что предпринимаются шаги в направлении развития более нишевых туристических направлений и направлений экстремального спортивного туризма.

"В ближайшие годы возникнет серьезная потребность в увеличении численности персонала в этих сферах. Мы ожидаем, что образовательные учреждения ускорят свою работу в этом направлении", - добавил он.

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