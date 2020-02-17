Оглашены сроки сдачи в эксплуатацию подземного пешеходного перехода в Баку

Баку/Trend/ - В феврале текущего года будет официально сдан в эксплуатацию подземный пешеходный переход, сообщил Trend пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Анар Наджафли.

"Ремонтные работы, которые ведутся на проспекте Гейдара Алиева, инициированы для повышения комфортности и безопасности передвижения автомобилей и пешеходов и будут завершены в течении 10-15 дней. Проект по строительству подземного пешеходного перехода, реализация кототорого началась еще в прошлом году, завершится в феврале месяце 2020 года", - отметил Анар Наджафли.

Чтобы не образовалась высокая плотность движения на территории указанного участка, ГААДА просит водителей воспользоваться главной дорогой проспекта в соответствии с направлением движения. Для пеших граждан никаких преград не установлено.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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