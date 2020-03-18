Увеличился объем ж/д экспорта Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В январе-феврале 2020 года Азербайджан осуществил железнодорожные грузоперевозки на сумму 379,7 миллиона долларов, что на 16,7 процента ниже аналогичного показателя 2019 года, сообщает в среду Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК).

За отчетный период объем грузоперевозок посредством железнодорожного транспорта составил 878,1 тысячи тонн, что на 12 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Объем экспортных грузоперевозок железнодорожным транспортом вырос на 17,45 процента и составил 291,35 тысячи тонн, составив в денежном эквиваленте 81,5 миллиона долларов (сокращение на 1,2 процента).

Импорт по железным дорогам за отчетный период составил 586,75 тысячи тонн на сумму 298,2 миллиона долларов (сокращение на 21,8 процента).

В целом, за отчетный период товарооборот Азербайджана составил 5,04 миллиарда долларов, в частности, экспорт – 3,25 миллиарда долларов, импорт – почти 1,78 миллиарда долларов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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