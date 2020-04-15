Потери авиакомпаний мира превысили прогнозы

БАКУ/Trend/ - Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) вновь ухудшила прогноз выручки пассажирских авиакомпаний мира в 2020 году, сообщает Trend со ссылкой на IATA.

По данным источника, потери авиакомпаний из-за пандемии коронавируса в мире выросли до 314 миллиардов долларов, что на 25 процентов больше, чем прогнозировалось ранее. На основе последнего прогноза, представленного 24 марта, потери авиакомпаний превысили 252 миллиарда долларов, кроме того, предполагается, что доходы от пассажирских перевозок в 2020 году снизятся на 55 процентов по сравнению с 2019 годом.

Прогнозируемый объем трафика в пассажиро-километрах в этом году сократится на 48 процентов по сравнению с прогнозируемым ранее снижением на 38 процентов.

Пандемия COVID-19 привела к тому, что воздушные перевозки остановились, многие авиакомпании прекратили полеты и до сих пор остается неясным, когда будут сняты ограничения на поездки.

IATA настоятельно призвала мировые правительства срочно предоставить авиакомпаниям больше ликвидности, чтобы помочь им пережить кризис, предупредив, что многие обанкротятся в течение нескольких недель, если не получат финансовую помощь.

Торговая организация заявила, что ожидает, что внутренние рейсы будут открыты первыми, как это произошло в Китае, а международные маршруты откроются постепенно.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: agdzhaev