В Туркменистане продлили приостановление движения поездов

БАКУ /Trend/ - Агентство «Türkmendemirýollary» (Туркменские железные дороги) продлило приостановление движения поездов до 1 сентября 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на информационное агентство Arzuw NEWS.

Сообщается, что после восстановлении движения, всем пассажирам планирующим поездки, будет необходимо иметь с собой медицинскую справку об отсутствии коронавирусной инфекции, выданную не ранее трех суток до даты отправления.

Отмечается, что ранее агентство приостановило движение поездов до 15 августа.

Движение приостановлено в рамках мер, принятых в стране по предотвращению распространения коронавируса в стране.

Ранее в Туркменистане ввели обязательное наличие справки об отсутствии COVID-19 при регистрации на авиарейс.

Напомним, что на сегодняшний день в Туркменистане не зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом.

Помимо этого, в прошлом месяце группа экспертов ЕРБ ВОЗ работала в Туркменистане по просьбе правительства страны, чтобы поддержать Туркменистан в аспектах готовности и реагирования на COVID-19.

Было отмечено, что в настоящее время в стране реализуется программа по обеспечению готовности к противодействию и реагированию на инфекционные заболевания. Также в Туркменистане утверждён план социально-экономических мероприятий по противодействию распространению пандемии коронавируса.

Помимо этого, Туркменистан, совместно с учреждениями системы ООН, приступает к разработке третьего национального плана, охватывающего гуманитарную составляющую предпринимаемых страной мер по борьбе с инфекцией COVID-19.

(Автор: Джейла Алиева.)

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