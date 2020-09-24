В Калифорнии к 2035 году запретят продажу машин с бензиновыми двигателями

Власти штата Калифорния запретят в 2035 году продажу новых машин с бензиновыми двигателями. Об этом объявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Его вступление транслировалось в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это наиболее важный шаг, который наш штат может предпринять для того, чтобы бороться с последствиями климатических изменений", - отметил он, напомнив, что в Калифорнии на долю транспортных средств приходится более половины общего объема выбросов в атмосферу углекислого газа. "Слишком долго мы допускали ситуацию, когда машины загрязняли выхлопными газами воздух, которым дышат наши дети и наши близкие, - продолжал он. - Нам нужны такие машины, которые не становятся причиной возникновения астмы у детей. Автомобильные выхлопы не должны быть причиной таяния ледников и подъема уровня океана".

По словам губернатора, Совет по вопросам сохранения воздушной среды в штате разработает правила, в соответствии с которыми к 2035 году все продаваемые на территории штата новые автомашины не должны выбрасывать в атмосферу углекислый газ, а к 2045 году это правило распространится на грузовики средней и большой грузоподъемности. В то же время распоряжение губернатора не запрещает жителям штата владеть машинами с бензиновым двигателем или продавать подержанные машины.

Штат Калифорния является крупнейшим авторынком, объем продаж там достигает 11% общего объема машин, продаваемых в США. Как отметила телерадиостанция KCBS, инициатива губернатора встречает противодействие со стороны автомобилестроительных и нефтяных компаний, которые считают этот план нереалистичным.