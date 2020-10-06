Российские авиакомпании получили допуски на регулярные полеты в Азербайджан
Баку /Trend/ - Российские авиакомпании получили допуски на регулярные полеты в Азербайджан, соответствующий приказ выпустила Росавиация.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.
Согласно данным, помимо Азербайджана, российские авиакомпании получили допуски на регулярные полеты еще в 23 страны.
В списке стран есть и те, сообщение с которыми которые пока не возобновилось.
Как следует из приложения к приказу Росавиации, допуски выданы для полетов в страны, с которыми пока не возобновлено авиасообщение: Азербайджан, Армению, Германию, Грецию, Израиль, Испанию, Италию, Кипр, Китай, Мальту, Нидерланды и Саудовскую Аравию.
После полного прекращения международного авиасообщения весной этого года, Россия с конца лета частично возобновила полеты в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швецию, Танзанию и на Мальдивы.
При этом, на части маршрутов действую ограничения: например, в Белоруссию, Казахстан и Киргизию авиакомпаниям можно совершать не более одного рейса в неделю, но некоторые российские перевозчики получили допуски для выполнения полетов в эти страны.
"Перевозчики также получили допуски на чартерные полеты в Австрию, Болгарию, Венгрию, Испанию, Францию и на Кубу", - говорится в информации.
Как подчеркнула представитель Росавиации, этот документ не означает возобновление авиасообщений.
В Минтрансе ранее в понедельник отметили, что Росавиация ведет переговоры с иностранными властями о возобновлении рейсов, сокращение полетов или прекращение авиасообщений не обсуждается.
Россия закрыла регулярное и чартерное пассажирское авиасообщение с другими странами в конце марта на фоне распространения пандемии коронавируса. Позднее ограничения начали постепенно снимать.
(Автор: Фидан Бабаева.)
Twitter: @Fidan_Babaeva