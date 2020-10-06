Баку /Trend/ - Российские авиакомпании получили допуски на регулярные полеты в Азербайджан, соответствующий приказ выпустила Росавиация.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Согласно данным, помимо Азербайджана, российские авиакомпании получили допуски на регулярные полеты еще в 23 страны.

В списке стран есть и те, сообщение с которыми которые пока не возобновилось.

Как следует из приложения к приказу Росавиации, допуски выданы для полетов в страны, с которыми пока не возобновлено авиасообщение: Азербайджан, Армению, Германию, Грецию, Израиль, Испанию, Италию, Кипр, Китай, Мальту, Нидерланды и Саудовскую Аравию.

После полного прекращения международного авиасообщения весной этого года, Россия с конца лета частично возобновила полеты в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швецию, Танзанию и на Мальдивы.

При этом, на части маршрутов действую ограничения: например, в Белоруссию, Казахстан и Киргизию авиакомпаниям можно совершать не более одного рейса в неделю, но некоторые российские перевозчики получили допуски для выполнения полетов в эти страны.