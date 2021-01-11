Под контролем ASCO проведены дезинфекционные мероприятия на кораблях

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) продолжает проводить профилактические мероприятия в рамках утвержденного Кабинетом министров "Плана действий по пресечению распространения коронавируса в Азербайджане".

Как сообщили в четверг Trend в ASCO, согласно установленному графику очередные дезинфекционные работы проведены в главном офисе ЗАО.

Кроме того, в соответствии с графиком дезинфекционные работы были проведены на судах "Сабит Оруджев", "Бакинская-3", "Бакинская-5", "Бакинская-6", "Говсан", "Академик Зарифа Алиева", "Гахраман Гаджиев", "Гарадаг", "Орион-3", "Orion-18", "Orion-20", "Абшерон-14", "Чалган-4", "Чалган-10", "Север-1", "БМК-6795", "BMK-7219", "BMK-7648", в общежитиях по улицам Шамси Рагимова и Худу Мамедова, в общежитии колледжа ASCO, в столовой и раздевалках судоремонтного-завода "Зыг" и офиса ASCO.

Отметим, что на судах ASCO строго соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и правила и режим дезинфекции.

Дезинфекционные работы проведены специализированной в этой сфере компанией под контролем сотрудников отдела Социального развития и транспорта ASCO.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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