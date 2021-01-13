Разблокировка коммуникаций на Южном Кавказе поможет увеличить грузоперевозки в Среднюю Азию через Каспийское море - украинский экономист

БАКУ /Trend/ - Достигнутые Президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении договоренности по деталям разблокировки экономических и транспортных связей в регионе увеличат перевозки грузов на этих территориях.

Об этом Trend сказал в среду известный украинский эксперт-экономист Александр Охрименко.

«За счет этого может увеличиться трафик в направлении Ирана, с Ирана в Турцию, а также станет возможным увеличить грузоперевозки в Среднюю Азию через Каспийское море и через Южный Кавказ в Европу»,- сказал Охрименко.

Эксперт подчеркнул, что с точки зрения бизнеса эта разблокировка коммуникаций станет выгодной и для Азербайджана, и для Армении, так как экономика последней слабая, и если хотя бы часть транспортных потоков будет проходить через Армению, это принесет доход экономике страны.

Касаясь темы железнодорожного сообщения между странами, Александр Охрименко отметил, что если запустить железнодорожное сообщение с учетом паромов, которые ходят в Каспийском и Черном море, и трафика железнодорожного сообщения через Турцию, абсолютно реальной станет возможность перевозки части потока грузов с Азии, в частности с Китая, в Европу.

«Транспортный коридор между странами также даст работу различным вспомогательным службам, начиная от заправочных станций, ремонтных служб транспортных средств и так далее. Железнодорожное сообщение также увеличит сектор машиностроения обеих стран»,- подытожил эксперт.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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