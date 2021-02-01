На Зыхском судоремонтном заводе в 2020 году отремонтировано свыше 40 судов

БАКУ /Trend/ - В прошлом году на судоремонтно-строительном заводе «Зых» ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) были отремонтированы 46 судов различного назначения.

Как сообщили Trend в понедельник в ASCO, на восьми судах был проведен капитальный ремонт, на 20 – доковый, на 18 – текущий ремонт.

"32 судна принадлежат Морскому транспортному флоту ASCO, 12 — Каспийскому морскому нефтяному флоту и два - другим организациям", - сказали в ASCO.

Работы проводились в соответствии с требованиями международной конвенции и с участием высококвалифицированных специалистов ASCO, добавили в организации.

Отметим, что ASCO предоставляет широкий спектр профессиональных услуг по ремонту судов и морской инженерии. Основным направлением деятельности судоремонтно-строительных заводов «Зых» и «Биби-Эйбат» является ремонт судов и технического оборудования, принадлежащих ASCO и другим компаниям, а также изготовление для них различных запасных частей на основе заказов.

Напомним, что в 2020 году на заводе «Биби-эйбат» было отремонтировано 71 судно.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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