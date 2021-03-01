По БТК в Китай отправлен третий экспортный поезд с товарами из Турции

БАКУ /Trend/ - По железнодорожному коридору Баку - Тбилиси - Карс отправлен третий экспортный поезд из Турции в Китай, сообщили Trend в понедельник в дочерней компании ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО "ADY Container".

"Пунктом назначения контейнерного блок-поезда, отправившегося со станции Кёсекой, является город Сиань в Китае. Поезд состоит из 40-футовых контейнеров в количестве 41 единицы. Груз - электрическое оборудование, произведённое в Турции", - отметили в ООО.

Груз после прибытия в Баку будет доставлен в порт Актау (Казахстан) фидерным судном, оператором которого является азербайджанское ADY Container. Затем он продолжит свой путь по железной дороге.

"Это третий по счёту экспортный поезд из Турции в Китай", - отметили в ООО.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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