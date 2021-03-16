IATA спрогнозировала сроки возвращения авиаотрасли к допандемическим показателям

БАКУ /Trend/ - Возвращение авиаотрасли к допандемическим показателям ожидается во второй половине 2024 года.

Об этом сказал старший вице-президент по внешним связям Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Себастьян Микош, сообщает во вторник Trend.

По его словам, о перспективах на 2021 год говорить не приходится, поскольку возможная третья волна коронавируса может нанести авиаотрасли в первом квартале текущего года больший урон, чем в первом квартале прошлого года.

"Наш прогноз заключается в том, что индустрия восстановит свой трафик где-то во второй половине 2024 года, и, конечно же, мы ждем решения, которое позволит возобновить международный трафик, пострадавший в наибольшей степени", - добавил Микош.

Он добавил, что в сложившихся обстоятельствах, по сравнению с пассажирскими, набирают обороты грузовые авиаперевозки.

Отметим, что в ноябре 2020 года IАТА совместно с Международной федерацией транспортных рабочих (ITF) сообщила, что падение спроса на авиаперевозки на фоне пандемии может привести к сокращению до 4,8 миллиона численности работников авиаотрасли.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev