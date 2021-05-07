Судно "Азербайджан" типа Ro-Pax отправилось в первое плавание (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Судно-паром «Азербайджан» типа Ro-Pax отправилось в первое плавание, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Отмечается, что первое плавание осуществляется в направлении казахстанского порта Курык.

"Сегодня судно-паром «Азербайджан» отправилось в первое плавание из Бакинского морского торгового порта, расположенного в Аляте", - сказали в ASCO.

Как ожидается, функционирование судна-парома «Азербайджан» внесет значительный вклад в расширяющуюся транспортировку транзитных грузов через Каспийское море по транспортному коридору Восток-Запад.

"В настоящее время в Каспийском море в общей сложности 14 паромов и два судна типа Ro-Ro осуществляют перевозку автотехники и вагонов, следующих транзитом через территорию Азербайджана", - сказали в ASCO.

Отметим, что судно имеет длину 154,5 метра, ширину - 17,7 метра и высоту 7,5 метра. В настоящий момент по своей грузоподъемности судно больше, чем другие паромы в Каспийском море. Паром может перевозить до ста пассажиров, 56 цистерн или 50 грузовых автомобилей (TIR).

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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