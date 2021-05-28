Глава IATA считает, что кризис авиаотрасли вызван ограничениями из-за пандемии

Транспорт 28 мая 2021 18:44 (UTC+04:00)
Глава IATA считает, что кризис авиаотрасли вызван ограничениями из-за пандемии

Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш полагает, что кризис, с которым столкнулась авиационная отрасль, вызван ограничениями, введенными правительствами различных стран мира на фоне пандемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Кризис в авиационной отрасли, который первоначально был вызван пандемией в области здравоохранения, теперь действительно превратился в кризис, связанный с ограничительными мерами, принятыми правительствами", - приводит агентство Reuters слова Уолша.

Вместе с тем глава IATA выразил надежду на то, что данные об эффективности вакцин от коронавируса, а также увеличение тестирования на COVID-19 будут способствовать частичному снятию властями действующих ограничений и постепенному выходу отрасли из кризиса.

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