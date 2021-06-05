Литовские грузовые терминалы имеют огромные возможности для обслуживания грузопотоков из Узбекистана

Транспорт 5 июня 2021 00:30 (UTC+04:00)
Литовские грузовые терминалы имеют огромные возможности для обслуживания грузопотоков из Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Литовские грузовые терминалы имеют огромные возможности для обслуживания грузопотоков из Узбекистана.

Об этом сказали Trend в посольстве Литвы в России и Узбекистане.

"Литва полностью поддерживает сотрудничество с Узбекистаном в сфере транспортно-логистической деятельности, в частности в секторе сбора, распределения, упаковки грузов и выполнения других операций в Клайпедском порту", - сказали в посольстве.

Среди других секторов экономики, на которых Литва планирует сосредоточиться в 2021 году с целью развития торгово-экономических отношений с Узбекистаном, в посольстве отметили сферы информационных технологий, машиностроения, автомобильной химии, образования.

"Объем и способности рынка Узбекистана говорят о том, что потенциально все отрасли могут быть интересны нашим компаниям", — добавили в посольстве.

Кроме того, было отмечено, что растущий объем импорта и экспорта в/из Узбекистана требует более эффективных по времени и экономически устойчивых цепочек поставок.

"В этом отношении также есть большой потенциал для обеих наших стран. Литва имеет хорошо развитую транспортную инфраструктуру, поэтому она может стать воротами для узбекских товаров на рынок Европейского союза", — подчеркнули в посольстве.

Также в дипмиссии отметили, что существуют благоприятные условия для транспортировки через Клайпедский морской порт с целью увеличения стоимости узбекских грузов на европейском и мировом рынках.

"Литовские грузовые терминалы имеют огромные возможности для обслуживания грузопотоков из Узбекистана. Мы за создание совместных транспортно-логистических компаний. В целях расширения сотрудничества между нашими странами в сфере воздушного транспорта мы предлагаем Узбекистану начать прямые авиаперелеты в Литву после окончания пандемии коронавируса. Рейсы из Ташкента в США через Вильнюс будут пользоваться большим спросом", — подчеркнули в посольстве.

(Автор: Клавдия Ромакаева)

Твиттер: @romakayeva

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