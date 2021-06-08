IATA призывает страны смягчить правила пересечения границ в краткосрочной и среднесрочной перспективах

БАКУ /Trend/ - Процесс распространения вакцин в мире осуществляется неравномерно и открытие границ не должно зависеть исключительно от вакцинации.

Об этом, как сообщает Trend, сказал новый генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уилли Уолш.

По его словам, в краткосрочной и среднесрочной перспективах страны должны смягчить правила пересечения границ и предоставить людям возможность путешествовать.

"Механизмы и технология ПЦР-тестирования значительно улучшились и их стоимость на сегодня заметно снизилась", - сказал он.

Уолш считает, что расходы за ПЦР-тестирование должно нести правительство, а те страны, где оно слишком дорогое (например в Японии - 278 долларов), должны искать наиболее эффективные и экономичные методы, которые в результате предоставят людям возможность путешествовать.

Кроме того, гендиректор IATA отметил, что те страны, которые добились успеха в вакцинации, должны смягчить правила путешествий, въезда и выезда граждан.

"Сейчас мы работаем над привлечением всех правительств и авиакомпаний мира к проекту IATA Travel Pass, который позволит освободить работников аэропортов от бумажной работы и предотвратит очереди. На сегодня каждый пассажир и его ПЦР-тесты проверяются сотрудниками аэропорта вручную. Наше приложение избавит их от этой кропотливой работы и сделает путешествия еще более приятными", - сказал Уолш.

Отметим, что национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) совместно с правительством страны рассматривают возможность тестирования IATA Travel Pass - универсальной платформы, разработанной IATA.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev