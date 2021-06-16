Завершено 80% стройработ на участке Ахмедбейли-Физули-Шуша "Дороги Победы" (ФОТО)

ФИЗУЛИ /Trend/ - На участке Ахмедбейли-Физули-Шуша "Дороги Победы" протяженностью 101,5 километра порядка 80 процентов работ уже завершено.

Об этом сказал начальник отдела дорог местного и регионального значения Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Ильхам Сулейманов, сообщает в среду Trend.

По его словам, работы по укладке земляного полотна до 51 километра дороги завершены и начинается следующий этап работ.

"Дорога Победы" включает в себя четыре моста, работы на трех из которых завершены на 70 процентов", - добавил Сулейманов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)