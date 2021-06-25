Отменен еще один авиарейс из России в Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания "Азимут" отменила рейс А4397/398 Краснодар–Баку–Краснодар, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на авиакомпанию.
По данным источника, отменен рейс, запланированный на 26 июня.
"Возврат полной стоимости билетов пассажирам будет выполнен автоматически в ближайшее время. Срок возврата денежных средств на банковскую карту зависит от ее банка-эмитента", - говорится в сообщении авиакомпании.
Напомним, что ранее авиакомпания "Азимут" отменила рейс А4259/260 по маршруту Ростов-на-Дону – Баку – Ростов-на-Дону, а S7 Airlines отменила первый рейс из Воронежа в Азербайджан. Оба рейса должны были осуществиться 23 июня 2021 года.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: agdzhaev
Лента новостей
Начался очередной судебный процесс по делу в отношении 14 армян, совершивших провокационно-террористические действия в Азербайджане (ФОТО)
Новые запасы газа Турции на Черном море гарантируют ее энергетическую самообеспеченность - Rystad Energy
KazAID и USAID подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере официальной помощи развитию
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО)
Если не соблюдать правила в связи с COVID-19, то карантин в Азербайджане может быть вновь ужесточен - депутат
Xırdalan – один из ведущих брендов в стране о сборе урожая пивоваренного ячменя и новых вкусах в этом сезоне (ФОТО)
Значительный потенциал Азербайджана в сфере ВИЭ позволит повысить выработку электроэнергии – эксперт