Отменен еще один авиарейс из России в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания "Азимут" отменила рейс А4397/398 Краснодар–Баку–Краснодар, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на авиакомпанию.

По данным источника, отменен рейс, запланированный на 26 июня.

"Возврат полной стоимости билетов пассажирам будет выполнен автоматически в ближайшее время. Срок возврата денежных средств на банковскую карту зависит от ее банка-эмитента", - говорится в сообщении авиакомпании.

Напомним, что ранее авиакомпания "Азимут" отменила рейс А4259/260 по маршруту Ростов-на-Дону – Баку – Ростов-на-Дону, а S7 Airlines отменила первый рейс из Воронежа в Азербайджан. Оба рейса должны были осуществиться 23 июня 2021 года.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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