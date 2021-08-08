Азербайджанский ж/д оператор приступил к транспортировке контейнеров из Китая в Турцию (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" – ООО ADY Container приступила к транспортировке в Турцию контейнеров из Китая, сказали Trend в ООО ADY Container.
По данным ООО, в Бакинский международный морской торговый порт вошло казахстанское судно "Барыс" со 159-ю 40-футовыми контейнерами.
Было отмечено, что это судно впервые доставило контейнер объемом 314-TEU.
"Контейнеры следовали из Китая в Казахстан, далее из казахстанского порта Курык – в порт Баку. После перевалки контейнеров в Бакинском порту большая их часть будет загружена на железнодорожные платформы и отправлена в Турцию по железной дороге Баку – Тбилиси – Карс. В контейнерах перевозятся сборные грузы различного назначения", – подчеркнули в ООО.
Отметим, что контейнеровоз "Барыс" осуществляет рейсы по данному направлению в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) два раза в неделю.
Напомним, что судно "Барыс" принадлежит морской флотилии Казахстана – ТОО "НМСК Казмортрансфлот".
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)
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