Азербайджанский ж/д оператор приступил к транспортировке контейнеров из Китая в Турцию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" – ООО ADY Container приступила к транспортировке в Турцию контейнеров из Китая, сказали Trend в ООО ADY Container.

По данным ООО, в Бакинский международный морской торговый порт вошло казахстанское судно "Барыс" со 159-ю 40-футовыми контейнерами.

Было отмечено, что это судно впервые доставило контейнер объемом 314-TEU.

"Контейнеры следовали из Китая в Казахстан, далее из казахстанского порта Курык – в порт Баку. После перевалки контейнеров в Бакинском порту большая их часть будет загружена на железнодорожные платформы и отправлена ​​в Турцию по железной дороге Баку – Тбилиси – Карс. В контейнерах перевозятся сборные грузы различного назначения", – подчеркнули в ООО.

Отметим, что контейнеровоз "Барыс" осуществляет рейсы по данному направлению в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) два раза в неделю.

Напомним, что судно "Барыс" принадлежит морской флотилии Казахстана – ТОО "НМСК Казмортрансфлот".

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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