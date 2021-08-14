Завод в Казахстане намерен произвести к концу года 60 тыс. автомобилей

Несмотря на пандемию коронавируса, костанайский завод «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане намерен произвести к концу года 60 тысяч автомобилей, передаёт Trend со ссылкой на Казинформ.

«За 7 месяцев автозавод произвел более 28,6 тыс. автомобилей, что на 146,9 процента больше аналогичного периода прошлого года. Автозаводом на сегодняшний день производится продукция следующих брендов: JAC, Chevrolet, KIA, Renault, LADA, UAZ, SAZ, MAN,- сообщили в пресс-службе автозавода.

Сообщается, что 16 июля текущего года завод запустил новые линии по производству автомобилей LADA. На промышленной площадке завода будет осуществляться выпуск всего модельного ряда автомобилей LADA: Niva Travel, Niva 4х4, Vesta, X-RAY, Largus и Granta. Производство модели Granta ведется методом мелкоузла, с применением операций по сварке и окраске кузовов».

Стоит также отметить, что в этом году запущена производственная линия Renault на заводе «СарыаркаАвтоПром», где налажен выпуск моделей Arkana и Kaptur. «Более 3 тысяч автомобилей отечественного производства направлены на экспорт в Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан и Беларусь.

Согласно данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), казахстанцы охотно выбирают продукцию автозавода. В рейтинге продаж, неизменным лидером стали костанайские автомобили марки Chevrolet (более 17 тысяч единиц), первые позиции рейтинга заняли модели Cobalt и Nexia. В пятерку самых востребованных брендов так же вошли автомобили KIA и LADA», — подытожили в «Сарыаркаавтопром».