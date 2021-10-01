Турецкий холдинг намерен наладить сотрудничество с портом Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Турецкий Albayrak Holding намерен наладить сотрудничество с Бакинским международным морским торговым портом.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказал глава холдинга Ахмет Албайрак на встрече с генеральным директором порта Талехом Зиядовым.

По словам Албайрака, основой для будущего сотрудничества являются стратегическое расположение, технические возможности и достижения бакинского порта.

В свою очередь, Зиядов заявил, что до конца будущего года в порту планируется ввести в эксплуатацию терминал удобрений.

"Благодаря этому терминалу, перевалка грузов на котором составит 2,5 миллиона тонн в год, будет обеспечена транспортировка транзитом через Азербайджан большого объема удобрений из Центральной Азии в западные страны", - подчеркнул Зиядов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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