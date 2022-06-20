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Росавиация выдала разрешения на полеты в Азербайджан двум авиакомпаниям

Транспорт Материалы 20 июня 2022 15:02
Росавиация выдала разрешения на полеты в Азербайджан двум авиакомпаниям

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) выдало разрешения на полеты в города Азербайджана двум авиакомпаниям, передает Trend в понедельник со ссылкой на российские СМИ.

Согласно информации, российская авиакомпания «Азимут» планирует осуществлять рейсы из Москвы в Лянкяран и Габалу, а из Минеральных Вод – в Гянджу, российская авиакомпания «ИрАэро» – из Новосибирска, Екатеринбурга и Казани в Баку.

Отметим, что о времени и частоте рейсов пока не сообщается.

Напомним, что авиакомпания "Азимут" в настоящее время выполняет рейсы из Минеральных Вод и Сочи в Баку.

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