В Азербайджане упрощаются интермодальные грузоперевозки - таможенный комитет

БАКУ /Trend/ - В числе принимаемых таможенными органами мер по развитию транзитного потенциала Азербайджана важное место занимает упрощение интермодальных перевозок.

Об этом сказали Trend в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

В ведомстве отметили, что при контейнерных грузоперевозках по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в направлении Казахстана и Туркменистана для ускорения прохождения таможенных процедур в порту Баку и в порту поселка Говсан без изменения транспортной накладной (СМГС) меняются лишь номера вагонов.

"В целях улучшения мер, связанных с деловой средой и позицией нашей страны в международных рейтингах, были предприняты шаги по подключению к новой европейской компьютеризированной транзитной системе (НКТС). Так, с первого июня 2020 года по 31 марта 2022 года в целях присоединения к Конвенции об общих транзитных процедурах, упрощения документации в торговле товарами и поддержки ГТК в процессе присоединения к новой компьютеризированной транзитной системе ЕС реализовал соответствующий твининг-проект. Его основной целью стало упрощение торговых процедур между странами ЕС и Азербайджаном", - сказали в ГТК.

Также в пресс-службе подчеркнули, что использование НКТС за счет применения единой документации минимизировало количество документов, необходимых при таможенных процедурах.

"Кроме того, этот документ позволил ускорить оценку возможных рисков с помощью электронного обмена информацией на всем протяжении маршрута перевозки груза. Также с помощью этого решения мы получили дополнительную возможность вывести азербайджанские товары под брендом Made in Azerbaijan на зарубежные рынки, в том числе рынки ЕС", - сказали в ГТК.

Напомним, что Азербайджан, Грузия и Казахстан в рамках программы CAREC - Advanced Transit System (CATS) подготовили договор и технические условия на программное обеспечение для использования альтернативной цифровой транзитной системы на основе НКТС.