РЖД ведут переговоры с Азербайджаном и Ираном для запуска маршрута Решт-Астара

БАКУ/Trend/ - Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) ведет переговоры с представителями Азербайджана и Ирана по вопросу завершения строительства железнодорожного участка Решт (Иран) - Астара (Иран). Об этом сообщил замглавы РЖД Сергей Павлов в ходе пленарной сессии на международном экспортном форуме "Сделано в России", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Да, действительно Решт-Астара - это серьезное на сегодня препятствие для соединения в единую цепь железнодорожного маршрута. Конечно, нам эта линия нужна. И вот сейчас, как говорил Алексей Оверчук, мы ведем очень интенсивные переговоры с иранской стороной и с азербайджанской стороной для того, чтобы запустить этот маршрут", - сказал он.

Павлов подчеркнул, что РЖД совместно с "РЖД Логистика" уже используют маршрут Решт-Астара в рамках мультимодальных перевозок.