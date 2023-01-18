AZAL успешно прошел аудит IOSA

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» успешно прошла Аудит эксплуатационной безопасности (IOSA) Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Как сообщили в среду Trend в авиакомпании, аудит охватывает все аспекты деятельности авиакомпании, влияющие на обеспечение безопасности полетов, в том числе maintenance and flight operation, оперативно-диспетчерское управление, наземное обслуживание, грузовые перевозки, авиационную безопасность и организацию управления компанией.

Действующая регистрация IOSA в авиатранспортной отрасли является доказательством надежности и высокого уровня безопасности авиакомпании. Программа IOSA руководствуется всемирно признанными принципами аудита по качеству и разработана таким образом, чтобы аудиты проводились стандартизированными и последовательными методами. Согласно требованиям IATA, все авиакомпании-члены этой международной организации проходят аудит IOSA каждые два года для того, чтобы гарантировать соответствие около 1000 стандартам безопасности и качества IOSA. Аудиты проводятся аккредитованными IATA аудиторскими организациями, при этом одна и та же организация не может проводить аудит авиакомпании два раза подряд.