TRACECA планирует запуск пилотных грузоперевозок автотранспортом из Европы в ЦА

БАКУ /Trend/ - Постоянный секретариат межправительственной комиссии (ПС МПК) TRACECA в целях привлечения грузов из Европы на маршруты Европа-Кавказ-Азия готовит предложения по осуществлению запуска пилотных перевозок грузов полуприцепами со сменными седельными тягачами.

Об этом сказали Trend в пресс-службе ПС МПК TRACECA.

Было отмечено, что учитывая наличие заинтересованных перевозчиков для отправки грузов из стран ЕС в страны Центральной Азии по маршрутам TRACECA, ПС МПК подготовил краткий обзор по осуществлению этих перевозок, а также проект соглашения по данному вопросу.

"В целях ознакомления стран целесообразно провести пилотные перевозки и проверить возможности реализации данных инициатив, в связи с чем, в первую очередь, необходимо услышать позиции стран", - подчеркнул генсек организации Асет Асавбаев, говорится в сообщении пресс-службы TRACECA.

Было также отмечено, что необходимо сосредоточить внимание на вопросах правового регулирования и практических возможностях перевозок грузов полуприцепами со сменными седельными тягачами, имеющими иную страну регистрации, готовность государственных органов и заинтересованных организаций оказать содействие в осуществлении пилотных перевозок грузов.

"Необходимо также согласовать стоимость паромных услуг и график движения судов, процедур пересечения границ, включая пункты пересечения границ, сборы и платежи, требования и условия страхования (полуприцепа и тягача), применения МДП (на полуприцеп), двусторонних разрешений, требуемых для перевозки и ряд других вопросов. Работы в данном направлении будут продолжены", - сказали в TRACECA.