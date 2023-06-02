85 лет в небе: Гражданская авиация Азербайджана отмечает юбилей (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Сегодня азербайджанские авиаторы с гордостью отмечают свой профессиональный праздник и 85-летнюю годовщину гражданской авиации со дня ее основания.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года «Об учреждении профессионального праздника работников гражданской авиации», 2 июня в Азербайджане отмечается как День работников гражданской авиации.

В рамках празднования 85-летия руководство и коллектив AZAL посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили венок и цветы к его могиле. Они также почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, и возложили цветы к ее могиле.

«За 85 лет гражданская авиация Азербайджана создала незабываемую историю, в которой прослеживается решимость Общенационального лидера Гейдара Алиева. Стремительный прогресс в данной отрасли был достигнут благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджана Ильхама Алиева. В результате его постоянной поддержки, гражданская авиация страны соответствует всем мировым стандартам и требованиям», - сказал президент AZAL Джахангир Аскеров.

По его словам, она содействует росту экономики страны, являясь одним из важных составляющих транспортной системы Азербайджана.