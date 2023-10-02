На станции Даллар возобновились пассажирские перевозки

БАКУ /Trend/ - В целях дальнейшего расширения внутренних пассажирских перевозок и обеспечения удовлетворенности пассажиров, с 1 октября 2023 года ЗАО "Азербайджанские железные дороги" предоставляет обслуживание на станции Даллар Шамкирского района на маршруте Баку-Агстафа-Баку, сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным ЗАО "Азербайджанские железные дороги", благодаря этому, жители Гядабея и соседних районов, в том числе Шамкирского района, смогут комфортно и безопасно организовать свои поездки, воспользовавшись современными поездами "Stadler".

Отметим, что в настоящее время по маршруту Баку-Агстафа-Баку курсируют высокоскоростные поезда производства компании "Stadler Rail Group", а высокие пассажирские платформы, соответствующие стандартам этих поездов, имеются не на всех станциях. В целях удовлетворения спроса пассажиров приняты необходимые меры по обеспечению остановки высокоскоростных пассажирских поездов на данной станции, не имеющей высокой пассажирской платформы.

Начальник Службы пассажирских перевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Тарана Бадалова отметила положительный эффект от предоставления остановки на станции Даллар, и сказала, что сотни жителей, проживающих в западной зоне, будут пользоваться услугами высокоскоростных поездов ежедневно.

"В целях восстановления пассажироперевозок на станции Даллар нами проведены соответствующие ремонтно-восстановительные работы на железнодорожной инфраструктуре, на платформе установлены специально спроектированные передвижные лестницы для комфортной посадки и высадки пассажиров из поезда "Stadler". Предоставление остановки на этой станции создает широкие возможности для жителей Шамкира и Гядабея, а также соседних районов для комфортного путешествия на наших поездах", - подчеркнула она.

По предварительным оценкам, восстановление соответствующего маршрута обеспечит пользование скоростными пассажирскими поездами около 40 тысяч жителей Шамкирского и Гядабейского районов.

Отметим, что до пандемии COVID-19 всего в Баку и в обратном направлении со станции Даллар, имеющей большую долю во внутренних пассажирских перевозках, путешествовало около 30 тысяч пассажиров.